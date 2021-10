Paide 2. keskkooli vilistlane Indrek Schvede asub juhtima töörühma, mille ülesanneteks on muuhulgas kaitsevaldkonna ja riigiüleste plaanide analüüsimine ning nendest tulenevate ettepanekute esitamine NATO ja liitlaste plaanide kohta.

„Igor Schvede värske kogemus Eesti esindajana NATO ja Euroopa Liidu juures on hindamatu väärtusega. Ta on ennast selle töö juures näidanud terava ja teotahtelise inimesena, kes saab suurepäraselt aru nii erinevate riikide julgeolekupoliitilistest kui ka sõjalistest eesmärkidest,“ ütles kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm, kelle sõnul on Schvede sõjalise planeerimise kogemus kaitseväest ja rahvusvahelise koostöö kogemus vajalik riigikaitseliste eesmärkide elluviimiseks.