"Volikogu uurimiskomisjon ei saanud volikogult häälteenamust, et uurimist lõpule viia. Hääletustulemus jagunes 9:9, seega pooled hääletanud volikogu liikmed ei pidanud vajalikuks teemaga lõpuni minna. Nüüd on küsimus, et mida sellest välja lugeda – osa volikogu liikmetest soovib, et volikogu uurimiskomisjon jätkaks, osa aga mitte," rääkis BNS-ile Kati Nõlvak Türi vallavolikogust.