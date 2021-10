Õnnetus juhtus Anna jahtkonna jahipiirkonnas. Jahtkonna esimees Hardi Ulla ütles, et neil ei jäänud muud üle kui tunnistada fakti, et õnnetus oli juhtunud ning teelt tuli hukkunud looma korjus ära koristada. "Karu vigastused olid sedavõrd tõsised, et küllap suri ta nendesse üsna koheselt," märkis ta.