Korraldajad annavad teada, et võistlejaid on ees ootamas ajaloo üks pikimaid Saaremaa rallisid, kus kahe võistluspäeva jooksul tuleb rallimeestel ja -naistel läbida kokku 14 kiiruskatset, millest neli on korduvad. Raja pikkuseks on sel aastal planeeritud 513,14 kilomeetrit, millest lisakatsed moodustavad 132,02 kilomeetrit, kusjuures esimesel võistluspäeval toimub võidukihutamine suures osas asfaltkattega teedel.