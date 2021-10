EOK tunnustas sportlikke perekondi

EOK liikumisharrastuse juht Peeter Lusmägi sõnul tänatakse perekondi, kelle kõik liikmed tegelevad aktiivselt liikumisharrastusega. “Eesti Olümpiakomiteel oli rõõm võõrustada ning tänada kõigi 15 maakonna sportlikumaid peresid Tallinnas. Meie eesmärgiks on, et enamik eestimaalasi tegeleks korrapärase liikumisharrastusega ning meie külalised on oma elustiiliga paljudele eeskujuks. Nende jaoks on liikumine ja sportimine igapäevaelu lahutamatu osa, mis liidab perekonda ning aitab huvitavalt, kasulikult ja kvaliteetselt vaba aega sisustada,” ütles Lusmägi.