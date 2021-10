„Spordinädal toimub samaaegselt kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides, kus Eesti paistab teiste hulgast silma kui kõige rohkem sündmusi korraldav riik per capita ehk rahvaarvu suhtes. Käesoleva aasta Spordinädala hüüdlause „Vaktsineeri end laiskuse vastu“ kõnetas eestimaalasi ja loodan, et korrapärase liikumisharrastusega hakkas tegelema palju uusi inimesi. Oleme ju seadnud eesmärgiks inimeste liikumisaktiivsuse osas saavutada Põhjamaade taseme, kuhu meil on siiski veel paarkümmend protsendipügalat minna,“ ütles Lusmägi.

Spordinädala patrooni, esimese Eesti naisena Mount Everesti tippu roninud alpinist Krisli Meleski sõnul teeb liikumine inimestele vaid head. „Minul on liikumine aidanud vaimset tervist hoida. Just see on kõige olulisem – sport teeb õnnelikuks. See annab adrenaliinilaksu,“ sõnas Melesk.