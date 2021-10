Ott Tänaku ja Martin Järveoja ning Jüri Vipsi edusammud rahvusvahelisel areenil on märkimisväärselt tõstnud huvi autospordi vastu ja tihtipeale on küsimuseks see, mismoodi sellega algust teha. Kuivõrd nõudlus selle vastu on olemas, siis saavad 16 noort osaleda „Noorte autospordi baaskursusel“.

„Endise sõitjana oskan väga kõrgelt hinnata seda, et autospordis esimesi tõsisemaid samme planeerivad noored saavad vajalikud nõuanded, kuidas ja kuhu liikuda. Meil on inimesi, kes saavad oma kogemusele toetudes rääkida nii edusammudest kui ka eksimustest ja ma usun, et need praktikutelt saadud nõuanded aitavad meie noortel sõitjatel olla edukad erinevatel autospordialadel,“ on Urmo Aava positiivselt meelestatud. (JT)