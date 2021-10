Õpilased näitasid sügiskrossil kiireid aegu

Järvamaa spordiliidu koolispordi projektijuht Piret Reinfeld ütles, et nii nagu praegusel ajal tavaks, jäid mitmed koolid erinevatel põhjustel kahjuks tulemata. "Põhipõhjus oli ikka koroona ja sellest tulenevad piirangud," märkis ta.

Sellele vaatamata tegi oma stardi 149 õpilast, millega on sügisene krossijooks kahtlemata üks suuremaid maakonna koolispordiüritusi. "Ilm oli hea ning rada kuiv. See andis lootust, et välja joostakse hea ajad," märkis Reinfeld.