Säästude puudumine esimeseks sissemakseks ja ebapiisav sissetulek on takistuseks oma kodu ostmisel

„Uuringu kohaselt on noortel vanuses 25–34 kõige keerulisem koduostu esimeseks sissemakseks raha koguda, mis on arusaadav, sest neile, kes on alles tööle asunud, makstakse vähem ja piisavate säästude kogumine võtab aega. Samas vastasid pea pooled, et nad ei ole esimeseks sissemakseks spetsiaalselt raha kogunud. Paljusid neist võisid sellises olukorras aidata vanemad või sugulased. 14% vastajaist Eestis on säästnud raha kaks-kolm aastat, 12% kauem kui viis aastat,“ selgitas Luminori jaepanganduse juht Tanel Rebane. „Samuti oleme täheldanud olukordi, kus kliendid ei esita esialgu kõiki sissetulekuallikaid ja esmapilgul tundub, et sissetulek ei ole laenu saamiseks piisav, kuid kui oleme teinud kindlaks sissetuleku üürikinnisvarast, hüvitistest ja dividendidest ning arutanud olukorda põhjalikumalt, selgub, et kogusumma on piisav.“

Kolmas kõige sagedamini mainitud põhjus on ebakindlus tuleviku suhtes. Eesti elanikud (17%) muretsevad selle pärast kõige vähem, Läti (25%) ja Leedu (22%) tunduvalt rohkem.

Elanikud seostavad üürikodusid ebastabiilsusega

Uuringus selgus, et eestlased kulutavad üürile väikseima osa leibkonna sissetulekust, leedukad aga suurima. Enamik eluaset üürivatest vastajatest Eestis kulutab üürile alla 10% leibkonna sissetulekust. Lätis on see näitaja 11–20%, Leedus aga 21-30%. Suurim osa eestlaste sissetulekust kulub omakorda kodulaenumaksetele, samas kui leedukad kulutavad sellele kõige vähem. 28% Eesti ja 21% Läti vastajaist kulutab sellele 11–20% kuu sissetulekust, kuid Leedu elanikest kasutab suurim osa (15%) vähem kui 10% oma sissetulekust sel otstarbel.