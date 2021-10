Head õpetajate päeva! Fotomeenutus Türi keskkooli inglise keele tunnist

„Õpetajad on tõelised mõjuisikud, kes iga päev meie tulevikku kujundavad. Täname ja soovime meeldejäävat õpetajate päeva!,” soovib rahvusarhiiv. Postituse juures oleval fotol on piltnik E. Järve jäädvustanud hetke Türi keskkoolist, kus õpetaja Erika Marras annab 5. klassile inglise keele tundi. Praegu asuvad selles majas Türi vallavalitsus ja raamatukogu.

Erika Marrase kohta on teada, et Türil asus ta õpetajana ametisse 1939. aastal. Ajaleht Postimees avaldas 1939. aasta 14. septembril ilmunud numbris lühikese uudisnupu „Kaks uut õpetajat algkoolile.”, kust Erika Marrase nimi läbi käis: Seoses kahe klassikomplekti juurdetulekuga algkooli määrati juurde ka kaks uut õpetajat. Uuteks määralisteks õpetajateks said senine Viisu algkooli juhataja Erika Marras ja Tagavere algkooli juhataja Saaremaal Aleksei Rauk.