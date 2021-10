Paide ilumaja jääb sügisest tühjaks

Senistele üürnikele, kes valdavalt tegelesid iluteenuste pakkumisega, anti ettevõtte otsusest suve lõpul teada ning neil on olnud piisavalt aega, et omale uus üüripind leida. Kuna maja oli niikuinii vaid osaliselt üürnikega hõivatud, tulnuks suuremat osa hoonest tühja kütta ja sellisel asjal pole majanduslikult mõtet.

Acto Consulti volitatud ehitusinsener Margus Sarmet ütles, et Paide ilumaja idee ei ole tegelikult kuhugi kadunud. "Aga kahjuks pole majanduslikud arvutuste järgi see projekt hetkel meie äriplaaniga arvestades kasumlik ehk teisisõnu on Paide üürihinnad praegu liiga madalad, et ettevõtmine end ära tasuks," selgitas ta.