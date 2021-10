Immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitab tõhustusdoosi üle 65-aastastele ja hooldekodude elanikele

Ülejäänud elanikkonnale alates 18. eluaastast võib komisjoni hinnangul pakkuda tõhustusdoosi mitte varem kui kaheksa kuu möödumisel esmase vaktsineerimiskuuri läbimisest. Sõltumata sellest, millist vaktsiini on inimesele varem manustatud soovitab komisjon teha tõhustusdoosi Pfizer/BioNTech vaktsiiniga.

„Ekspertide hinnangul tuleks praegu jätkuvalt keskenduda ennekõike veel vaktsineerimata inimeste, nende hulgas eriti vanemaealiste vaktsineerimisele. Need on inimesed, kes kõige suurema tõenäosusega võivad nakatumisel haigestuda raskelt ja vajada haiglaravi,“ ütles immunoprofülaktika ekspertkomisjoni juht, sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Heidi Alasepp. „Tõhustusdoose soovitab komisjon üle 65-aastastele ja hooldekodude elanikele alates 18. eluaastast mitte varem kui kuue kuu möödumisel esmase kuuri läbimisest. Samadele sihtrühmadele pakub riik ka tasuta gripivastast vaktsineerimist ja ekspertide hinnangul võib need kaks vaktsiini teha ükskõik millise intervalliga, ka samal päeval.“