Linnapea Priit Värk selgitas, et Paide linnavalitsus tõstis Sargvere mõisa müügiteema veelkord lauale kahe täiendava asjaolu tõttu.

„Esiteks - osade külaelanike soov oli tõesti pikendada tähtaega selleks, et kohtuda enne müügitehingut ostjaga. Potentsiaalne ostja sõnas mulle, et ta on kohtumisteks valmis, aga seda alles siis, kui ta peaks saama omanikuks, sest enampakkumine kestab ja varasemad kohtumised oleksid etteruttavad," röökis linnapea.