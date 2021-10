Abitreener Janno Viilup ütles, et hooaja algus pole olnud kuigi roosiline, sest paar põhimängijat on vigastustest taastumas ja mängumehi pole pingilt üleliia palju võtta. «Halb uudis oli, et selleski mängus langes Ivalo Pajumets reie tagalihase vigastusega välja,» märkis ta. Treeninguid alustas meeskond peatreener Meelis Songe käe all juba septembri algul, kuid päris sellises koosseisus, nagu avamänguks kokku saadi, pole ühtki mängu mängitud. «Oleme vaikselt toimetanud just seetõttu, et mehi säästa,» märkis Viilup.