"Järva-Jaani kogukond on võimas!" õhkas Saar.

Järva vallavanem Arto Saar tunnistas oma naiivsust, kui arvas, et kaasava eelarve projekti jätkuks, kus 20 000 euro suuruse rahakotiga kaasava eelarve projekt tõukas käima väljaku ehituse, mille eest saadi toetajate abiga 50 000eurone objekt, saab vallalt lisaks elektriliitumisega toetamisele lisaeelarvest 3000 eurot valgustuse paigaldamiseks.

"Nähes kui tihedas kasutuses see plats on ja kui palju rõõmu pakub, loodan, et vallavolikogu tulevased liikmed leiavad selliste platside ehitamiseks eelarvest ka omavahendid ning arendavad muidki juba valminud kaasava eelarve projekte edasi," lootis Saar.