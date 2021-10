„Kui kütmisega seotud juhtumeid on rohkem ikka külmadel talveperioodidel, siis ka sügiseti – just kütteperioodi alguses - näeme kahjusid, mida oleks saanud teadliku tegutsemisega võrdlemisi lihtsalt ära hoida. Kütteseadmetega seotud kahjude suurus jääb keskmiselt 4000 euro kanti, ent on ka üle 20 000-euroseid kahjusid – need on enamasti olukorrad, kus kõige hullem suudetakse siiski ära hoida. Halvemal juhul võib aga küttekoldest alguse saada tulekahju, mis hävitab kogu elamise – siis võivad kahjusummad ulatuda juba mitmekümnest kuni sadade tuhandete eurodeni,“ selgitab ERGO kahjukäsitluse valdkonna juht Caterina Lepvalts.