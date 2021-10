Järvamaa kutsehariduskeskuse autoeriala juhtõpetaja Tarmo Savisaar põhjendas, et Karel Piirojale kuuluva Nissani driftiauto kohaletoomist vajadusega filmida mootorsõidukitehniku erialale tutvustavat reklaamklippi.

„Üritame videot filmida tavapärasest teistsugusemas võtmes. Kui muidu oleme teinud klassikalise autoteeninduse video, kus õpilased on ühe auto kallal ametis, siis sel korral proovisime läheneda noore inimese vaatenurgast ning filmida mitte niivõrd õppetööd, vaid muud noortepärast, mis on selle erialaga seotud,” kirjeldas ta toona. „Süžee järgi on Karel Piirojal oma autoga asja kooli töökotta, samuti tegi ta tehnikamaja ümber mõned kiiremad ringid.”