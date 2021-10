„Ehitustööd edenevad ning alates esmaspäevast saame jälle osade rongidega sõita Balti jaamani,“ sõnas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo. „Samas on teatud tööde tõttu rongliiklusele kehtestatud piirangud, mistõttu paljud rongid kahjuks Balti jaama veel ei pääse. Seetõttu sõidavadki kõik Aegviidu liini rongid üksnes Ülemisteni ning Tallinna ja Ülemiste vahel tuleb kasutada busse. Samuti teenindatakse Balti jaama ja Ülemiste vahel bussidega mitmeid Tartu, Narva ja Rakvere liini reise. Edelasuuna puhul saab suurem osas ronge sõita Balti jaamani, ülejäänud väljumised on asendatud bussidega Tallinna ja Tallinn-Väikse vahel.“

Tulenevalt sagedastest remonttöödest on rongipiletite ettemüügi aeg piiratud. Ronnie Kongo selgitas, et sõiduplaane tuleb praegu väga tihti muuta ning kahjuks ei jõuta neid seetõttu piisavalt vara valmis. „Arusaadavalt põhjustavad nii väljumisaegade muudatused, bussid kui ka piletite piiratud ettemüügiaeg reisijatele ebamugavust. Palume seetõttu vabandust. Samas on mul hea meel, et tänu nendele töödele saame juba paari kuu pärast pakkuda sõitjatele paremat sõiduplaani.“