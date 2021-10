Kindlustusseltside liidu juhatuse liikme Andres Piirsalu hinnangul on tööandja ravikindlustuse populaarsuse tõus ootuspärane. „Tegu on nii tööandja kui töötaja jaoks mugava ja kasuliku teenusega. Töötajad on õnnelikud, et nad pääsevad kiiresti eriarsti vastuvõtule. Ja tööandjad on rahul maksusoodustusega teenusega, mis tagab terved ja motiveeritud töötajad,“ ütles Piirsalu.