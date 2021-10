Omniva muudab paki jälgimise läbipaistvamaks

Omniva operatsioonide juhi Evert Rööpsoni sõnul tekitas liiga detailne ning tehniline info klientides pigem segadust, mistõttu otsustati paki liikumise sündmusi jälgimisinfos lihtsustada. „Paki jälgimisel (Track & Trace süsteemis) tekitasid klientides segadust arvukad sündmused, mis märkisid paki andmete liikumist Omniva ja tolli vahel. Juhul, kui saadetise andmetes oli puudusi, võis selliseid edasi-tagasi liikumisi olla korduvalt ja see tekitas klientides tunde justkui nende pakk pendeldaks Omniva valdustes ühelt riiulilt teisele, selle asemel, et sihtkohta liikuda,“ selgitas Rööpson. „Nüüd näeb klient jälgimisinfos uut sündmust alles siis, kui pakk on ka päriselt liikunud.“

Pärast 1. juuli kolmandate riikide saadetiste käibemaksumuudatust muutus teema Rööpsoni sõnul eriti teravaks, sest tolliandmete vahetus hakkas toimuma ka alla 22-euroste pakkide puhul, mida on ligikaudu 90-95% kõigist kolmandate riikide saadetistest. Nüüdseks on jälgimisinfo süsteemis tehtud muudatus ning kliendile kuvatakse seal saadetise jõudmist tolliterminali ja hiljem sorteerimisekeskusse.

Kui esimeses etapis sai parandatud tolliprotseduure puudutav info, siis järgmisena on Rööpsoni sõnul plaanis ette võtta paki teekond tervikuna. „Tahame, et saadetise jälgimisinfo oleks igaühe jaoks lihtsasti ja üheselt arusaadav ning klientide ootused seeläbi ka paremini juhitud,“ selgitas Rööpson. „Meie pikem eesmärk on luua selline jälgimiskeskkond, kuhu ilmuks saadetise info juba ostu sooritamise hetkel ning kus pakk oleks lihtsasti jälgitav kogu tema teekonna vältel. Lisaks on tulevikus soov kuvada kliendile ka tema saadetise keskkonna jalajälge.“