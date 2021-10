Pildid tervisefoorumilt: Terviseteo tiitlit püüdsid kolm kandidaati

Türi Perepesa on tervikliku käsitlusega peretöökeskus, kus on suur rõhk tervise- ja arenguriskide ennetamisele. See on kogukondlik kooskäimise koht, professionaalse nõuandekeskus, laulupesa, lugemispesa, lapsehoiuteenus, avatud mängutuba. Pakutakse perekooli teenust ja psühholoogilist nõustamist, 2-aastase lapse kõne ja arengu toetamise koolitust, PREP-paarisuhtekoolitust. Perepesas saab toituminõustamisst, töötavad tugigrupid, vanemlusprogramm „Imelised aastad“, lastevanemate temaatilised koolitused/juturingid.