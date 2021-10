Järva valla poliitikud nõustuvad gümnaasiumivõrku koomale tõmbama

Järva vallavolikokku pürgivate erakondade ja valimisliidu vallavanemakandidaadid on seda meelt, et järgmise nelja aasta üks raskemaid otsuseid on gümnaasiumivõrgu korrastus. Poliitikud ei karda öelda, et gümnaasiumihariduse andmine võib vallas lõppeda.