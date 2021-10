Reimo Lilienthali jaoks on Kirna mõisa taastamine missiooni küsimus, mistõttu näeb teda häärberis sagedamini töötunkedes kui mõisahärralikus ülikonnas. FOTO: Dmitri Kotjuh

Järvamaal on tuntust saavutanud toitlustusasutused, mis tegutsevad sadu aastaid vanades mõisahäärberites. Inimesed hindavad vanadest müüridest õhkuvat ajastute hõngu, kuid mõisates tegutsejad ütlevad, et selle taga on tööd ja kulu rohkem kui uute seinte vahel.