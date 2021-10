Tootjad ja tarbijad leiavad teineteise üles välkturgudel

Järvamaal on hoogsalt tegutsenud kolm otse tootjalt tarbijale ehk rahvakeeli OTTiks kutsutavat välkturgu. Vabatahtlikkuse alusel korraldatavate ürituste mõte on viia väiketootjad kokku tarbijatega. Huvi omakasvatatud toodangu või omavalmistatud toodete järele on suur ning ostjaid leides on nii mõnigi inimene ettevõtjana tuule tiibadesse saanud.