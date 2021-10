Ale talu pere: ei kujuta ette, et peaks kaheksast viieni mõne lolli ülemuse juures töötama

Ale talus igapäevakasutuses olev tehnika on igati moodne. Ent ka traktor T-74 – millega Koidu isa töötas kolhoosi ajal ja mille kabiinis on Koit sõna otseses mõttes üles kasvanud –, on siiani töökorras. Nüüd täidab traktor museaali ülesannet. FOTO: Dmitri Kotjuh

«Mida teil seal talus ometigi nii palju teha on?» uuris keegi kord Ale talu perenaise Hille käest. Küsijale jäi arusaamatuks, et kui vili on maha külvatud, siis mismoodi talupidajatel seda vaba aega nii napilt käes on, sügis ja saagikoristuse aeg on ometi ju veel mägede taga.