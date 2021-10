Tulnukate keel on siiski õpitav

Kui aga eestlasele anda ette ungarikeelne tekst, langevad käed jõuetult rippu – isegi hiina keel oleks vist lihtsam selgeks õppida. Asjaolu, et ungarlased on meie hõimuvelled ja justkui võiks keeles mingeidki sarnasusi tabada, ei mängi väga rolli. Keskmisele eestlasele piirdub ungari keele oskus sellega, et ta teab, mis on guljašš või kes on kapten Tenkeš. Tõenäoliselt suudab ta sellegi nime valesti hääldada.