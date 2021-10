Järva-Jaanis peeti omade kuulsustega pidu

Järva-Jaani kultuurimaja direktor Ülle Vaas ütles, et pidu sai uhkelt peetud ja pidulisi oli umbes 60. "Kes soovis oma laupäeva õhtut mõnusalt koos sõpradega Järva-Jaani kultuurimajas veeta , siis selleks oli kõigil võimalus," kinnitas ta. "Rõõm, et pidu sai peetud meie omade kuulsustega, kes sellelt maja lavalt võib olla ongi tuult tiibadesse saanud- praegu on jõudnud Grete Liis oma bändini ja Rait Õunapuu Ugala teatri näitlejaks."