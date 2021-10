Anna oma hääl aasta kooli valimistel

Kokku esitasid konkursile oma kooli tutvustava lühivideo, pildigalerii ja kaaskirja 24 üldharidus- ja kutsekooli üle Eesti. “Sel aastal on tähelepanuväärne Ida-Virumaa tubli osalus. Neljast kandideerinud koolist on finaalis tervelt kolm kooli just Ida-Virumaalt,” rääkis Haridus- ja Noorteameti projektijuht Kadri Ratas. “Rõõm on finaali pääsenud koolide seast leida väga eripalgelisi koole. Võime juba praegu julgelt öelda, et aasta kooli tiitlit on väärt kõik esikümnesse pääsenud koolid,“ täiendas Ratas.