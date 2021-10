„Kliimaeesmärkide täitmisel on tähtis, et meie avalikud ruumid oleksid energiatõhusad,“ märkis riigihalduse minister Jaak Aab. „Tänapäevaste võimaluste juures on elementaarne, et omavalitsustel on võimalik luua oma lasteaedadesse kvaliteetne keskkond. On oluline, et lapsed ja töötajad saavad igapäevaselt viibida soojades ja hästi ventileeritud ruumides,“ lisas minister.

„Neli aastat tagasi tuli riik omavalitsustele appi toetades lasteaedade terviklikku rekonstrueerimist. Tänu tehtud töödele saavutasid lasteaiad olulise energiakokkuhoiu ning ühtlasi astusid jõudsa sammu kaasaegsema elukeskkonna poole,“ sõnas KIKi toetuste ja teenuste osakonnajuht Antti Tooming. „Lasteaedade renoveerimine tõstab kindlasti ka kohalike elanike rahulolu elukeskkonnaga ning soodustab noorte inimeste paiksust. KIKi vaatest on oluline, et oleme ühe toetusmeetme taas ellu viinud ja elukeskkonna parandamisse panustanud,“ lisas ta.

KIKi projektikoordinaatori Ööle Jansoni sõnul on lasteaia hoonetele kehtivad energiatõhususe ja sisekliima nõuded hooneliikide hulgas ühed karmimad. „Seetõttu on eriti hea meel, et tänu toetusele saavutasid lasteaiad C-klassi energiamärgise, mõned isegi B-klassi,“ tõi Janson välja.

Anija Vallavalitsuse ehitus- ja hankespetsialisti Viljo Leisi sõnul muutus tänu renoveerimistöödele 1966. aastal ehitatud F energiaklassi hoone tervisliku sisekliimaga kaasaegseks lasteaiaks. Tööde käigus asendati kõik tehnosüsteemid, paigaldati soojustagastusega ventilatsioonisüsteem ja rühmaruumidesse suvise palavuse leevendamiseks jahutus, soojustati fassaad ja viimistleti kõik siseruumid.