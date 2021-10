E-hääletajad, kes jõudsid hääletamisel lõpuni ehk QR-koodini, võivad olla veendunud, et nende hääl läks arvesse. QR kood kuvatakse ainult juhul, kui e-hääl on jõudnud serverisse kohale. Kui hääletajal siiski on kahtlus, on tal võimalus uuesti e-hääletada ja seejärel 30 minuti jooksul nutitelefonis EH kontrollrakendust kasutades oma häält kontrollida.