Plastkaanega joogitops. Pilt on illustratiivne. FOTO: Pixabay

Paides elavale kiirtoidusõbrale on jäänud silma, et kuigi Hesburgeris on juba mõnda aega keskkonnasäästlikkuse eesmärgil kasutusel paberist kõrred, panevad töötajad joogitopsidele peale topelt plastkaane. Miks?