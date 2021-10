Digiriigi andmete juhi Ott Velsbergi sõnul on andmetel digiriigi arengus väga oluline roll. „Andmed on tänapäeval nagu uus „nafta“ ja nende roll paremate teenuste loomisel, ettevõtluse toetamisel ja krattide arendamisel on hädavajalik. Samas peame tegema järjepidevalt tööd, et andmed oleksid kättesaadavad aga ka kvaliteetsed, sest see on uute ja innovaatiliste teenuste pakkumise eelduseks. Näiteks on avaandmed laialt kasutusel keeletehnoloogia kui ka digiriigi virtuaalse assistendi bürokrati arendamisel,“ märkis Velsberg.

Kui Eesti oli alles mõned aastad tagasi Euroopas avaandmete valdkonnas eelviimane, siis täna ollakse eeskujuks paljudele. „Euroopa avaandmete küpsuse indeksis on Eesti 2020. aasta tulemuste järgi 5. kohal, mis on märkimisväärne tõus 2018. aasta 27. kohalt. Avaandmed on nii Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile kui ka teistele osapooltele muutunud aina olulisemaks ning seda ilmestab kindlasti ka see, et avaandmete foorum toimub juba neljandat korda – iga aastaga kaasub järjest enam inimesi erinevatest valdkondadest,“ ütles Velsberg.

Tänavusel avaandmete foorumil on oodata mitmeid esinejaid erasektorist ning akadeemiast, kes jagavad osalejatega oma kogemusi ning ideid, kuidas nemad on oma töös avaandmeid kasutanud, et seeläbi kasulikke rakendusi ja ühiskonnas uut väärtust luua. Lisaks on plaanis paneelarutelu teemal, kust jookseb avaandmete piir ja millised võivad olla tingimused nende kasutamiseks. Päeva teises pooles toimuvates töötubades arutatakse erinevatel teemadel: avaandmete väärindamine akadeemias, keeletehnoloogia areng, andmehaldus ja linkandmed.

Avaandmete foorumi päeva esimeses pooles toimuvad ettekanded on vaadatavad ka veebiülekande kaudu. Töötubades saab osaleda ainult kohapeal. Osalema on oodatud kõik andmehuvilised nii era- kui avalikust sektorist ning ülikoolidest, samuti ajakirjanikud.