„Uuringud kinnitavad, et sooline võrdõiguslikkus suurendab tööhõivet, tootlikkust ja seeläbi ka SKT kasvu. Lisaks on tõendatud, et võrdsus aitab lahendada ka rahvastiku vananemisega seotud probleeme. Võrdsete võimaluste edendamine on kasumlik ka organisatsioonidele. Nii on näiteks etniliselt mitmekesisema juhtkonnaga ettevõtted 36%-lise tõenäolisusega keskmisest suurema kasumiga,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Ebavõrdsuse püsimine pole kellelegi kasulik ja läheb lõppkokkuvõttes meile kõigile palju maksma. Oluline on toetada erinevate inimeste eneseteostusvõimalusi ja nende soove vastavalt oma võimalustele ühiskonna toimimisse panustada.“