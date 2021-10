„Kahel ülejäänud distantsil tabas aga meie võistlejat ebaõnn,” lisas Poopuu. „Avapäeval kavas olnud ühisstardiga sõidus jõudis ta viimasesse kontrollpunkti pronksmedali positsioonil, ent selle läbimisel ei olnud kindel, et elektrooniline kiip fikseeris kontrollpunkti läbimise ja pöördus tagasi punkti võtma. See andis aga võimaluse austerlasel Mark Husteril napi eduga pronks endale haarata.”

Priit Poopuu nentis, et kahjuks ta ka ei teadnud, et heitlus käib pronksmedalile ja konkurent on kohe kannul ning seega ei võtnud ka riski finišeerida ning alles seejärel kiibi mahalugemisel saada teada, kas see fikseeris viimase kontrollpunkti läbimise ja tulemus läheb kirja või siis vastupidisel juhul läinuks tulemus tühistamisele.