Eestis diagnoositi kassikakul ja kanakullil lindude gripp

Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaoluosakonna juhataja Olev Kalda sõnul on haigus endiselt Eestis ringlemas ja oht kodulindudele suur. „Hiiumaal tuvastati kassikakul ja Viljandimaal kanakullil kõrge patogeensusega lindude gripi viirustüvi H5N8. Seega peavad kodulindude pidajad olema jätkuvalt hoolsad, vältimaks haiguse levikut lindlasse,“ selgitas Kalda.

Viiruse leviku pidurdamiseks peavad linnupidajad tagama, et kodulindudel poleks kokkupuuteid looduses vabalt elavate lindude ja neilt pärineva nakkusohtliku materjaliga. Selleks tuleb vajadusel kasutada võrku, katust vms eraldusvõimalusi ning linde tuleb sööta ja joota siseruumis või varikatuse all. Endiselt kehtib keeld tuua looduses vabalt elavaid linde kohtadesse, kus samal ajal peetakse kodulinde või teisi tehistingimustes peetavaid linde.

2020.–2021. aastate lindude gripi levik on üks suuremaid lindude gripi epideemiaid, mis kunagi Euroopas on olnud. 31. Euroopa riigis on nakatunud ligi 23 miljonit kodulindu. „Suvekuudel tuvastati lindude grippi peamiselt Põhja-Euroopa kohalikus metslinnu populatsioonis. Täna ringleb viirus endiselt kodu- ja metslinnu populatsioonides osades Euroopa riikides ja epideemia pole veel möödas,“ kirjeldas Kalda.