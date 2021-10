„Kodukahjusid vaadates saab öelda, et viimastel aastatel on sügistuuled üha ettearvamatuteks ning raevukamateks muutunud. Suured kahjunumbrid on tõestuseks, et tugev tuul ja ka sademed kujutavad endast tähelepanuväärset ohtu inimestele, kodudele, varale ja sõidukitele,“ rääkis Seesami varakindlustuse tootejuht Dagmar Gilden.

Eelmisel sügisel möllanud tugevad tuuled tõid Seesamile kodukindlustuse kahjusid ligi 300 000 euro ulatuses. Suurima kahju põhjustas eramule kukkunud mänd, mis lõhkus lisaks katusekattele ka katusekonstruktsioone ning korstna. Ulatuslik kahju küündis 11 000 euroni.

„Ka selle aasta seni suurima kahju põhjustajaks on olnud tuul, mis rebis katusekatte ning purustas puu, mis kukkus aiale. Kogu kahju taastamise maksumus ulatus üle 20 000 euro. Keskmiselt on tormi poolt põhjustatud kahjustuste remondikulud sel aastal 1300 eurot. Võrreldes aasta varasemaga on keskmine tormikahju kasvanud neljandiku võrra. Oluliseks põhjuseks on ehitusmaterjalide hindade kasv, samuti heitlikud ilmad,“ selgitas Gilden.

Kindlustaja sõnul saavad sügistuultes enim räsida majade katused, piirdeaiad ja puude alla pargitud autod. Neile järgnevad õnnetused suvest õue jäänud aiamööbli ja batuutidega, mis turvaliselt kinnitamata päris tihti tormiga õhku tõusevad ning aknaid ja kõrvalhooneid lõhuvad. Juhtub ka õnnetusi, kus majaseina voodrilauad tulevad tuulega lahti või tuul lõhub tuulegeneraatori. Kindlustaja sõnul on kasvanud ka rõduklaaside hüvitamine, sest inimesed armastavad rõdudele ja terrassidele trendikaid rippkiikesid paigaldada, mis tihti jäetakse terveks aastaks rõdule, akendele ohtlikult lähedale ning esimeste tuuleiilide saabudes ongi tagajärjeks katkine rõduuks- või aken.

Eeltoodud kahjudest ja nendega kaasnevatest ebameeldivustest pääsemiseks pani kogenud kindlustaja kokku nõuanded, mis aitavad koduomanikel kaitsta tormide eest nii ennast kui ka oma vara.