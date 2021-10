Esmaspäeval, 18. oktoobril toimub Paide kinos taas beebiga kinno hommik. See tähendab, et kinno on eelkõige oodatud vanemad koos oma beebide ja väikelastega. Seansi ajal on saal valgustatum ning heli vaiksem. Filmiks on uus Eesti komöödia „Sandra saab tööd“.