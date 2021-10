Elroni rongides saab näha Norra filmifestivali eriprogrammi

“Elron on filmifestivali partneriks olnud juba 7 aastat ning Rongifilm on reisijate poolt alati hästi vastu võetud. Kuna rongireisijate seas on ka palju lapsi siis on rõõm tõdeda, et just neile suunatud programmi sai korraldaja meie jaoks kokku panna”, sõnas Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Katrin Kulderknup. Festival rööbastel on rongireisijate jaoks vaatamiseks kuni oktoobrikuu lõpuni.