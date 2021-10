Raamatukogu tänas kolimistöödel abistanuid

Raamatukogusuured kolimistalgud toimusid sellel aasta maikuus ning raamatud rändasid ühest majast teise inimketi abil. Raamatukogu direktor Astrid Karpender ütles kevadel, et kui eelkirjapanek inimketis osalemiseks polnud kuigi aktiivne, siis viimasel pooltunnil oli ta e-postkast osalussoovidest pungil. "Lõpuks tuli kokku üle 150 inimese. Mingil hetkel oli rahvast juba nii palju, et ma enam ei hoomanudki, kes on juurde tulnud. Aga usun, et kusagil 150 - 200 inimese vahele jäi osalejate arv küll," rääkis ta.