Liiga meemaiaks läinud karud valmistavad mesinikule meelehärmi

Kõige suuremat hävitustööd tehti Soo mesitarude kallal hiljaaegu ühel metsalagendikul, kus oli korraga ära lõhutud ja laiali tambitud paarkümmend taru. «Hooaja jooksul on siit-sealt veel kahe-, kolme- ja viiekaupa lõhutud tarusid juurde tulnud ning minu arvutust mööda on hävitustöö nõudnud juba ligikaudu 40 taru,» täpsustas ta.

Need tarud, mis Soo kuritööpaigast kodu juurde varjule tõi, pole samuti jäänud puutumata. «Käis karu öösel vastu laupäeva ja käis ka pühapäeva öösel vastu esmaspäeva. Kahjusid Järvamaal kaardistamas käiv Uno Treier on minu juures varsti igapäevakülaline. Lihtsam oleks talle juba siiakanti majutus vaadata, et ta nii palju sõitma ei peaks,» lausus ta naljatades.