Arheoloog Ants Kraut on seda meelt, et ilmselt enam üllatusi ei tule. «Kui üldistavalt rääkida, siis kaevamiste suurim väärtus on vallikraavi tuvastamine ning Vainu ja Suur-Aia tänava nurgalt nähtavale tulnud hoone vundament,» selgitas ta. «Üle on vaadatud ka omaaegne Vainu tänava joon, mis erinevalt praegusest tänavast oli kohakuti Põllu põiktänava otsaga. Tänavad ja hoonestust oli kujutatud Rootsi-aegsetel plaanidel ja veendusime nende olemasolus. Kalle Lange tegi ära suure töö.»