Türi valla valimiskomisjoni esimees Lii Laanemets ütles toona, et suur osa kehtetuks tunnistatud sedeleid oli rikutud meelega. «See tähendab, et sedelitele oli numbri asemel tehtud riste, jäetud number sootuks kirjutamata või kirjutatud nimekirjale mitte vastav number,» täpsustas ta.

Laanemets lisas, et kehtetuks tuli tunnistada paraku ka mõni selline valimissedel, kus inimene oli numbrit mitu korda üle kirjutanud või seda sodinud. «Mitmel juhul oli näha, et esialgne number oli midagi muud ja see oli üle teiseks numbriks tehtud või ära soditud,» märkis ta. Sellised sedelid olid tema hinnangul rikutud pigem tahtmatult.