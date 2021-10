Hiljaaegu edastas transpordiamet sõidukijuhtidele sõnumi, et sügis muudab metsloomad liikuvamaks ning neid satub rohkem ka maanteedele, seetõttu tasub juhtidel olla eriti hämaras liigeldes tavalisest ettevaatlikum ning pidada meeles, et metsloomal on alati peatee. Eelmisel nädalal olid Türi külje all autoga linna poole sõitnud tunnistajaks, kuidas teele lipanud reinuvader oma saagiga otse rambivalgusesse sattus.