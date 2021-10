Kanarbikud ilutsevad nüüd tänavatel

Jürgen märkis, et nii hiline kolmanda katte istutus paneb vägisi mõtisklema, kas seda üldse ongi vajagi, sest suvelilled kestavad tänapäeval nii kaua. "Neid pole mõtet ju välja vahetada enne kui on ära õitsenud," sõnas ta.

Tavapäraselt peaks Jürgeni hinnangul kanarbikke istutama septembri keskel või teises pooles, kuid nüüd on juba oktoobri keskpaik käes. Ega kanarbikele tee see midagi, kuid lihtsalt aega esimese lume tulekuni võib nappida.

Jürgen loodab siiski, et valged ja roosad kanarbikud saavad kastides ilutseda enne lume tulekut veel pikalt. "Ja ega see lumi neile ka midagi tee. Kanarbikud kestavad ületalve. Sõltuvalt ilmadest võivad küll veidi pruunikaks tõmmata, kuid üldiselt on need ilmastikule vastupidavad ilutaimed," sõnas ta.