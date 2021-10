Noorkotkad ja kodutütred suunduvad nädalavahetuseks jahilaagrisse

"Olulisteks teemadeks on ühise meeskonnana maastikul liikuda ning ka kuidas loodust hoida. Lisandväärtusena on neil võimalus tundma õppida jahikultuuri ning -eetikat. Jahimehed saavad aga viia sõnumi oma lastele ja lastelastele, et on olemas sellised noorteorganisatsioonid nagu Kodutütred ja Noored Kotkad, kus metsaelu au sees hoitakse," teatas Sepp.