Kui möödunud nädalal võis uuringutulemusi kajastaval kaardil täheldada veel üksikuid linnu, mille reoveest koroonaviirust ei leitud või leiti vähe, siis sel nädalal pole neid üldse. Uuringu juhi, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul on viirusekogus kasvanud pea kõikjal Eestis, kuid kõige tugevama muutusega torkab silma Ida-Virumaa, kus viirusenäit on Eesti keskmist olukorda kirjeldava indeksiga võrreldes kümme korda suurem. „Oleme nädalaga jõudnud veel ühe sammukese lähemale eelmise nakkuslaine tipule. Meie tulemustest ilmneb, et uute nakatumiste arv kasvab lähinädalail Ida-Viru kõrval märkimisväärselt ka Harjumaal ning Kesk- ja Lääne-Eestis. Lõuna-Eestis on viirusekogus stabiliseerunud üsna kõrgel tasemel,“ rääkis Tenson.