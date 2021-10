Avatud Galeriis saab varsti uudistada uut näitust

Malle Kera on sündinud Võrumaal Rõuges. Pärast kunstiõpinguid Tartus on ta kunstile truuks jäänud tänase päevani. Tema hobist on saanud tema töö. Paides on Malle elanud 12 aastat, sellest seitse olnud kunstiõpetaja Paides. Plakatil oleva vahtralehtedega akvarelli tegi Malle alles paar nädalat tagasi oma vanematele nende 65. pulmapäevaks, nad kannavad perenime Vaher.