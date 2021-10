Buss alustab igal päeval kell 7.10 Kuressaare bussijaamast, Orissaarest väljub 7.53, Virtsu sadamas on kell 9.00, Pärnu bussijaamas kell 10.15, Türi bussijaamas 11.23 ning jõuab lõpp-peatusesse Paide bussijaamas kell 11.35. Buss väljub Paidest kell 14.40 ja alustab teekonda tagasi Kuressaarde, kuhu jõuab kell 19.10 läbides kõik samad peatused. Uue bussiliini 236 sõiduplaan on olemas Kuressaare ja Pärnu bussijaamades ning internetis aadressil peatus.ee.

Uue bussiliini avamise põhjuseks on ettevõte ATG Bussiliinid esindaja Peep Laanemäe sõnul eelkõige Saaremaa inimeste soovid saada mugavalt ilma korduvate ümberistumiseta sõita Pärnusse ja Paidesse. „Pakume mugavat ja soodsat bussiühendust Saaremaa ja mandri vahel koos otse bussiühendusega ka nende kohtade vahel, mille külastamiseks varem oli vajalik teha mitmeid ümberistumisi, näiteks peatub meie buss Vändras, kus enne puudus otse bussiühendus Saaremaaga. Ettepanekud seoses uue bussiliini sõidugraafiku ja marsruudiga palun saata minu e-posti aadressile peep.laanemae@atko.ee ,” lausus Peep Laanemäe.

„Loomulikult on nüüd samuti olemas lihtsam ja kiirem võimalus tulla mandrilt Saaremaale, oluline on mainida, et igal õhtul saab sõita meie bussiga Pärnust Saaremaale, samuti viib meie buss mugavalt ilma ümberistumiseta seitsmel päeval nädalas Eestimaa keskpunktist Paidest Kuressaarde, ” lisas Laanemäe uue bussiliini tutvustamiseks.