„Kauni jõulumargi eesmärk on kutsuda inimesi üles oma lähedastele jõulukaarte ja kirju saatma,“ selgitas Krusel. “Kui viimaste aastate jõulumargid on olnud kas lõhnavad, erilisest materjalist või helkivad, siis sel aastal naaseb jõulumargi kujundus lihtsa ja traditsioonilise juurde.”

Siseriikliku tariifiga leevikese marki trükiti kokku 400 000 ning rahvusvaheliste kirjade ja kaartide jaoks mõeldud oravaga marki 150 000. Kõik jõulumargi tooted on kujundanud kunstnik Indrek Ilves ning need on trükitud trükikojas Vaba Maa.

Eesti Post on erilisi jõulumarke välja andnud varemgi ning vaatamata üldiselt langevatele kirjamahtudele on jõulukaartide saatmine jätkuvalt populaarne. Kui Eesti esimene piparkoogilõhnaline jõulumark 2016. aastal ilmus, oli huvi ootamatult suur ja margid said kiirelt postkontorite lettidelt otsa. Sellele järgnenud jõulumargi on iga aasta osutunud äärmiselt populaarseks.