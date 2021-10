„Haigekassa abil on tööandjatel võimalik paluda kohapeale tervishoiuspetsialist, kes saab vaktsineerimise teemal inimestega rääkida ning neile nõu anda. Seda võimalust saavad kasutada kõik tööandjad, sh ettevõtted, koolid, hooldekodud jt,“ ütles tööala asekantsler Sten Andreas Ehrlich. „Tööandjatel on ka jätkuvalt võimalus kutsuda vaktsineerijaid ettevõttesse, kui kohapeal on vähemalt viis huvilist. Senine praktika näitab, et enne lõplikku otsust soovivad inimesed saada rohkem informatsiooni nii vaktsineerimise kui ka vaktsiinide kohta, mistõttu pakub haigekassa tööandjatele võimalust saada ka eraldi nõustamist.“

„Seni on lektorloengute vastu huvi tundnud just ettevõtted, kuid soovime seda võimalust pakkuda ka koolidele ja hoolekandeasutustele,“ ütles haigekassa juhatuse liige Maivi Parv. „Lektorid on arstid ja õed, kes on vaktsineerimisi ise läbi viinud. Loodame, et loengute abil saavad inimesed oma muredele vastused ja kindlustunde, et COVID-19 vastu vaktsineerimine kaalub üle kõik riskid, mis haiguse läbipõdemisega kaasneda võivad.“